Das neue Jahr ist da. Zeit, das alte noch mal Revue passieren zu lassen.

Stuttgart (hog) - Scheint, als liege ein ereignisreiches Jahr hinter Maeckes. In "XYZ" blickt er noch einmal zurück auf seine Gitarrentour, abseits des Orsons-Rummels, in denen sämtliche Tickets relativ zügig abgegriffen wurden.

Wir sehen Bilder in denen er rumblödelt, selbstironisch den traurigen Clown mimt oder den Stinkefinger in die Kamera hält. Ein ganzes Tourleben im Zeitraffer eben. Im Kontrast zum unbeschwerten Video schlägt er dagegen ernstere Töne an: "Ein unbekannter Fehler ist aufgetreten / Auf der Bühne in mei'm Kopf, ich hab ihn freundlich rausgebeten/Markus, du liegst glücklich im Bett / Alles löst sich auf - XYZ". Nach den anstrengenden Tagen rund um Neujahr klingt das nach einem gar nicht schlechten Ratschlag.

Am Ende des Videos werden schließlich die Worte "TILT 2016" eingeblendet. Scheint als stehe uns ein Nachfolger zu Zwei ins Haus.