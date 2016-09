Der Stuttgarter bedient sich für seinen neuen Song bei Will Smith.

Überall auf der Welt (jim) - Maeckes' neues Album "Tilt" erscheint zwar erst im Oktober, aber mit "Gettin' Jiggy With It" bekommen seine Hörer schon mal einen kleinen Vorgeschmack.

Im lässigen laid-back-Song spricht der Stuttgarter verschiedene Menschen in den Strophen direkt an - immer mit "Dies geht raus an ...". Beim Refrain hat Maeckes frech eine Zeile vom gleichnamigen Song von Will Smith gekidnappt, den Kinderchor daraus am Ende gesamplet, und er rappt sogar über ihn: "Bei den Tränen Will Smiths und all seiner Kids / Throw your hands in the motherfucking sky".

Das Video gerär dabei sehr verwirrend mit vielen nachgearbeiteten Szenen, YouTube-Clips und genereller Weltuntergangsstimmung.

"Tilt" erscheint am 21. Oktober 2016, die Tracklist ist auch schon bekannt: