Wir zeigen euch, welche deutschen Bands oder Musiker weltweit bekannt sind.

Konstanz (laut) - Made in Germany. In erster Linie subsummiert man unter diesem Slogan Autos oder Maschinen. Aber auch Musik aus hiesigen Landen ist in der Welt hoch angesehen. In nahezu jeder Epoche gab es Musiker, die aus Deutschland auszogen, um die Welt zu beeinflussen, unterbrochen nur von den finsteren Jahren der Naziherrschaft.

Nachdem aus Deutschland geflohen war, wer kreativen Rang und Namen hatte, dauerte es eine Weile, bis sich wieder so etwas wie eine musikalische und kulturelle Identität herausbildete. Nicht immer war man stolz auf die neuen 'Popstars' Deutschlands, doch auch die weniger anspruchsvollen prägten, und sei es mit Kajal und komischen Frisuren, ein anderes Bild vom Deutschen.

Wir konzentrieren uns aber auf die großen Innovatoren, die die Popmusik maßgeblich prägten und heute weltweit als Einfluss genannt werden. In Deutschland bekamen diese Klangschöpfer oft erst spät die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Wen wir damit im einzelnen meinen, seht ihr hier - wir präsentieren euch

Die einflussreichsten deutschen Bands