Der US-Rapper trauert den guten alten Tagen hinterher.

Seattle (sab) - "Thriftshop" feat. "Tik Tok"? Nicht ganz. Macklemore bewegt sich auf seiner dritten Singleauskopplung "Good Old Days" zwischen melancholischem Klavier und euphorischen Backingvocals. Unterstützung kommt von Kesha. Anstatt in Tik-Tok-Manier zu rappen, singt sie die Hook, bevor Macklemore einsteigt.

Und der US-Rapper trauert den guten alten Tagen hinterher - den Tagen, als er noch nicht berühmt war (es aber sein wollte): "I just wanted my name in a star". Kesha fügt hinzu: "I wish somebody would have told me that. Some day, these will be the good old days". Macklemores Album "Gemini" erscheint am Freitag - ohne Zusammenarbeit mit Ryan Lewis. Neben Kesha kollaborierte Macklemore darauf unter anderem mit Offset und Skylar Grey.