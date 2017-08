Bei den MTV VMAs 2017 gewannen wieder die üblichen Verdächtigen. Einige tolle Show-Momente gab es aber trotzdem.

Los Angeles (ynk) - Katy Perry als Gastgeberin, Ed Sheeran als Künstler des Jahres, Kendrick Lamar als großer Preissammler in verschiedenen Kategorien - große Überraschungen hatten die gestern verliehenen Music Video Awards von MTV nicht zu bieten. Zumindest was die Preisträger angeht.

Einige große Show-Momente gab es aber trotzdem wieder. Die besten davon haben wir für euch herausgesucht.

Die besten Performances bei den MTV VMAs 2017

So täuschte beispielsweise die an Grippe erkrankte Lorde gar nicht erst einen lippensychronen Playback-Auftritt vor, sondern tanzte einfach ausgelassen zur Musik. Ohne Diskussion die beste Show des Abends lieferte aber gleich zur Eröffnung Comptons Rap-Superstar Kendrick Lamar.

Alle Gewinner im Überblick

Video of the Year:

Kendrick Lamar: "HUMBLE."

Best New Artist:

Khalid

Artist of the Year:

Ed Sheeran

Best Hip Hop Video:

Kendrick Lamar: "HUMBLE."

Best Collaboration:

Zayn and Taylor Swift: "I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)"

Best Pop Video:

Fifth Harmony: "Down" [ft. Gucci Mane]

Best Dance Video:

Zedd and Alessia Cara: "Stay"

Best Rock Video:

Twenty One Pilots: "Heavydirtysoul"

Song of the Summer:

Lil Uzi Vert: "XO Tour Llif3"

Best Direction:

Kendrick Lamar: "HUMBLE."

Best Art Direction:

Kendrick Lamar: "HUMBLE."

Best Visual Effects:

Kendrick Lamar: "HUMBLE."

Best Choreography:

Kanye West: "Fade"

Best Editing:

Young Thug: "Wyclef Jean"

Best Fight Against the System

Logic: "Black SpiderMan"

The Hamilton Mixtape: "Immigrants (We Get the Job Done)"

Big Sean: "Light"

Alessia Cara: "Scars to Your Beautiful"

Taboo: "Stand Up / Stand N Rock #nodapl" ft. Shailene Woodley

John Legend: "Surefire"