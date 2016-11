In Rotterdam gingen gestern die EMAs über die Bühne. Drei Sieger und zwei Verlierer überraschen.

Rotterdam (pabi) - Bei den gestrigen MTV European Music Awards war erneut Justin Bieber der große Gewinner. Die Vergabe der Trophäen an Shawn Mendes, Zara Larsson und Max Giesinger überraschten jedoch. Beyoncé ging trotz fünf Nominierungen leer aus.

Justin Bieber gewann in den drei Kategorien Best Song, Biggest Fans und bester kanadischer Act. Der Preis für den besten männlichen Künstler, in der Bieber auch nominert war, ging jedoch überraschenderweise an Shawn Mendes. Der holte sich auch die Trophäe für den Best Worldwide Act. Beste neue Künstlerin wurde die Schwedin Zara Larsson. Dass die Top-Favoritin Beyoncé trotz fünf Nominierungen leer ausging, sorgte für die Überraschung des Abends. Auch Adele, die viermal nominiert worden war, ging ebenfalls ohne Preis nach Hause.

Bester deutscher Act wurde Max Giesinger, der sich gegen die Beginner, Robin Schulz, Mark Forster und Topic durchsetzte.

Live Performances gab es unter anderem von Green Day, die auch mit dem Global Icon Award für zwanzig Jahre Musikgeschichte geehrt wurden. Auch der US-Wahlkampf wurde thematisiert. So bezeichneten Green Day diesen als "großen kollektiven Herzinfarkt der USA."

Hier sind alle Gewinner der EMA 2016:

BEST SONG

Justin Bieber - "Sorry"

Adele - "Hello"

Lukas Graham - "7 Years"

Mike Posner - "I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix)"

Rihanna ft. Drake - "Work"

BEST VIDEO

The Weeknd ft. Daft Punk - "Starboy"

​Beyoncé - "Formation"

Coldplay - "Up&Up"

​Kanye West - "Famous"

Tame Impala - "The Less I Know the Better"

BEST FEMALE

Lady Gaga

Adele

Beyoncé

Rihanna

Sia

BEST MALE

Shawn Mendes

Calvin Harris

Drake

Justin Bieber

The Weeknd

BEST LIVE

Twenty One Pilots

Adele

Beyoncé

Coldplay

Green Day

BEST NEW

Zara Larsson

Bebe Rexha

DNCE

Lukas Graham

The Chainsmokers

BEST POP

Fifth Harmony

Ariana Grande

Justin Bieber

Rihanna

Selena Gomez

Shawn Mendes

BEST ROCK

Coldplay

Green Day

Metallica

Muse

Red Hot Chili Peppers

BEST ALTERNATIVE

Twenty One Pilots

Kings of Leon

Radiohead

Tame Impala

The 1975

BEST HIP HOP

Drake

Future

G-Eazy

Kanye West

Wiz Khalifa

BEST ELECTRONIC

Martin Garrix

Afrojack

Calvin Harris

David Guetta

Major Lazer

BEST PUSH

DNCE

Alessia Cara

Anne-Marie

Bebe Rexha

Blossoms

Charlie Puth

Dua Lipa

Elle King

Halsey

Jack Garratt

Jonas Blue

Lukas Graham

BIGGEST FANS

Justin Bieber

Ariana Grande

Beyoncé

Lady Gaga

Shawn Mendes

BEST WORLD STAGE

Martin Garrix - Isle of MTV, Malta (2015)

Duran Duran - Piazza Del Duomo, Milan (2015)

Ellie Goulding - Piazza Del Duomo, Milan (2015)

Jess Glynne - Isle of MTV, Malta (2016)

One Republic - MTV Evolution, Philippines (2016)

Tinie Tempah - MTV Crashes, Plymouth (2015)

Tomorrowland - Belgium (2016)

Wiz Khalifa - Isle of MTV, Malta (2016)

GLOBAL ICON AWARD

Green Day

WORLDWIDE ACT WINNERS

Troye Sivan - Australia

Shawn Mendes – Canada

Maluma – Columbia

GOT7 – Korea

Wizkid - Nigeria

Zara Larsson – Sweden

Ariana Grande - U.S.