MGMT beklauen in ihrem Video eine philippinische 80er Band.

New York (leah) - Die Indietronic Band koppelt zwei Tage vor dem Debüt ihres neuen Albums "Little Dark Age" eine weitere Single aus. "Me And Michael" folgt dem Titelsong, "When You Die" und "Hand It Over".

MGMT produzieren im Video aus True Faiths "Ako At Si Michael" einen neuen Song und werden in diesem gespielten Szenario von jeglichen Medien zerissen. Die Bandmitglieder haben massive Image-Probleme und kein Geld mehr, sie entschuldigen sich per Flaschenpost bei True Faith und bekommen als Antwort Merchandise zugesendet.