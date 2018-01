Ausgerechnet mit einem streitbaren Textil-Weltkonzern dreht M.I.A. einen Clip zu "Rewear It".

London (mam) - Unerwarteter Move: In ihrem neuen Video "Rewear It" kooperiert M.I.A. mit dem Mode-Konzern H&M. Nach einigen Zitaten zu Beginn des Videos ("Wir müssen die Welt auf einen neuen Kurs bringen. Das Umweltproblem ist real") sieht man sie auf Müllstapeln in Island, Senegal und Amerika tanzen. Neben ihrer Musik geht es der britischen Pop-Sängerin und der Modekette anscheinend um Nachhaltigkeit. So wirbt M.I.A. offensichtlich dafür, Kleidung zu recyclen - aber wieso gerade mit H&M?

Der Clip erscheint pünktlich zur neu erfundenen "World Recycle Week" vom 18. bis 24. April, wo Kunden überflüssige Kleidung zwecks Recycling in H&M-Filialen bringen können - im Austausch gegen einen 15-Prozent-Gutschein.

M.I.A. selbst rechtfertigt die Aktion so: "Wenn das, was sie tun, andere Marken inspiriert, oder wenn H&M für ihre Fabrikprozesse kritisiert werden, ist das beides etwas Gutes. Wenigstens begeben sie sich in diesen Bereich. Das ist progressiv, und dem sollte man eine Chance geben."