Geballte Kompetenz bei Lykke Li: Die Sängerin formt die schwedische Supergroup liv mit Musikern von Miike Snow und Peter, Bjorn and John.

Schweden (jim) - Lykke Li verbündet sich mit ihren Landsmännern und formt die Supergroup "liv". Diese besteht neben der Schwedin aus Andrew Wyatt and Pontus Winnberg von Miike Snow sowie Björn Yttling von Peter Bjorn and John. Eine erste Kostprobe in Bild und Ton gibt es gleich aufs Haus mit der Single "Wings Of Love". Darin sieht man Nudisten im Wald mit Farben spielen und in einen See springen.

"Wings Of Love" ist ein schöner Indie-Popsong mit feiner Gitarrenmelodie und einem fröhlichen Grundtenor. Zusammen mit dem Video ergeben sich Assoziationen an die Hippiezeit der 70er und an die frühen Fleetwood Mac.