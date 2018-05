Das neue Video zum taufrischen Song "Utopia" zeigt Home-Videos aus Lykke Lis Kindheit und dem Leben mit ihrem Sohn.

Stockholm (wink) - Am 8. Juni erscheint Lykke Lis viertes Studioalbum "So Sad So Sexy". Als weiteren neuen Song nach "Deep End" und "Hard Rain" bekommen wir "Utopia" vor dem Album-Release zu hören.

Regisseurin Clara Cullen schnitt für den Clip authentisches Filmmaterial von Li als kleines Mädchen und ihrer Familie mit aktuellen Aufnahmen der Sängerin mit ihrem kleinen Sohn zusammen. Passenderweise veröffentlichte die Schwedin das Video zu ihrer anrührenden Indie-Pop-Ballade am Muttertag.

Träume und Wünsche sollen wahr werden: "Utopia ist alles, was meine Mutter sich je für mich gewünscht hat und alles, was ich mir für meinen Sohn wünsche.", beschreibt Lykke Li worum es in ihrem neuen Song geht.

