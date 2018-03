Produzent El P mischt den Song der Australierin mit harten Beats und das New Yorker Rap-Duo steuert ein paar Zeilen bei.

Auckland (mrk) - Bevor Lorde mit der Unterstützung von Run The Jewels und Mitski ab morgen auf USA-Tournee geht, veröffentlichte die 21-Jährige einen Remix des Songs "Supercut" von ihrem 2017 erschienenem Erfolgsalbum "Melodrama". Bei der Neuauflage macht sich Produzent El Producto ordentlich an den Reglern zu schaffen, während Run The Jewels ein paar Rap-Parts beisteuern.

Im Remix verwandeln sich die unbeschwerten Piano-Klänge des Originals in eine kecke Synthiemelodie und düstere Bässe. Die Australierin zeigte sich von der musikalischen Neuschöpfung begeistert: "Ich liebe es. [...] Mein kleines Nerd-Herz ist erfüllt." Zum Vergleich hier die Albumversion:

Dabei handelt es sich nicht um den ersten Remix aus Lordes Zweitling, auch die beiden Singles "Green Light" und "Homemade Dynamite" stellte die Sängerin im vergangenen Jahr in neu arrangierten Versionen vor.