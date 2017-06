Zum baldigen Album-Release gibts noch mal frische Musik vorab in Form vom Track "Sober". Im Oktober kommt Lorde für drei Konzerte nach Deutschland.

Auckland (luc) - Am 16. Juni erscheint "Melodrama", das zweite Studio-Album der neuseeländischen Sängerin Lorde. Außerdem begibt sich der Shootingstar auf eine ausgedehnte Welt-Tournee und kommt für einige Termine auch nach Deutschland.

Im neuen Track "Sober" wird es direkt ein bisschen schmutzig: "But my hips have missed your hips, so let's get to know the kicks / Will you sway with me?" Die Melodie kommt erfrischend divers daher, sogar Trompeten hört man.

Zuvor gab es schon einige Eindrücke der neuen Platte: "Green Light" mit passendem Musikvideo, "Liability", und das vor kurzem erschienene "Perfect Places".

Live erlebt man die 'Queen Of The Weekend' im Herbst diesen Jahres an drei Orten in Deutschland. Als Support-Act wird sie von dem amerikanischen Sänger Khalid begleitet. Danach geht es weiter durch Europa, später durch Lordes Heimat Neuseeland. Den krönenden Abschluss bilden die Konzert-Termine in Australien.

Die Tourdaten für Deutschland:

11.10. München, Zenith

14.10. Köln, Palladium

15.10. Berlin, Tempodrome