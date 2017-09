Der erste Tag: Beatsteaks, Wanda, Crack Ignaz, Bomba Estéreo, LGoony, Roosevelt und Angela Merkel in der Haupstadt.

Berlin (mab) - Regen war angesagt. Verkehrschaos war angesagt. Und beides trat ein. Nicht gerade die besten Voraussetzungen, als das Lollapalooza zum dritten Mal in Berlin seine Tore öffnet.

Nach Tempelhof und Treptower Park verschlägt es die Besucher dieses Jahr in die Pampa zur Rennbahn Hoppegarten – jedenfalls die, die rechtzeitig losfahren. Denn die S-Bahnen sind überfüllt, müssen sogar öfter Leute wieder ausspucken, und die Alternativroute U-Bahn birgt das Problem von anschließend bis zu 90 Minuten Wartezeit auf den Shuttlebus.

Wanda, Crack Ignaz, LGoony, Roosevelt ...

Tatsächlich ist das Gelände um die Mittagszeit noch recht luftig besetzt. Es nieselt leise vor sich hin, als der König der Alpen mit seinem Diener Nummer 1, LGoony, auf die Alternative Stage tritt. Ein paar Swagger versuchen das Beste aus der lahmen Show zu machen, letztendlich ist das Hervorstechendste daran jedoch Crack Ignaz' neongrünes Shirt. Das bessere Anti-Regen-Mittel ist da definitiv Roosevelt, der auf der Hauptbühne seinen Synthie-Groove auspackt. Das überzeugt auch drei aus Israel angereiste Jungs, die hauptsächlich wegen Hardwell und Marshmello am Acker stehen. Was sie zum Zeitpunkt noch nicht wissen: Letzterer sagte kurzfristig wegen der Hurrikan Irma in den USA ab.

Wanda sind nur aus Wien angereist und entsprechend pünktlich auf der Main Stage. Fronter Marco hat man zwar schon agiler erlebt, dafür grinst Ray Weber so fröhlich wie immer. Zum ersten Mal an diesem Tag wird es richtig voll, Leute mit Pappschildern tauchen auf und feiern auch den psychedelischen Jam, den die Österreicher ins Set einbauen. Für Mitsingspielchen sind die glitzerbestückten Lolla-Lover allerdings noch nicht zu gebrauchen. Auch George Ezra hat im Anschluss trotz großer Hörerschar damit wenig Glück.

Der Siegeszug von Marteria und den Beatsteaks

Zum Ausrasten braucht es eben doch jemanden vom Kaliber der Beatsteaks. Das Konzert der Schnitzel gerät zum Siegeszug, der Lautstärkepegel im Publikum steigt merklich an, Crowdsurfer kommen geschwommen. So ist Sänger Arnim letztendlich an den beiden besten Shows des Tages beteiligt. Direkt nach Ende des Beatsteaks-Sets rennt er rüber zur Main Stage 2 und hilft Marteria dabei, die "Aliens" zu rufen. Nicht der einzige Gast: Nach ein paar Songs krächzt plötzlich Casper dem Lollapalooza im Code Orange-Shirt entgegen, was "Alles Verboten" ist. Verboten sind laut Richtlinien zum Beispiel Moshpits. Marteria fordert gleich mehrere davon – und die Leute leisten ihm selbst in den Randregionen Folge.

Ein Bad in der Menge

Spätestens als das Kiffer-Alter Ego Marsimoto erscheint und das Lollapalooza in eine Grüne Hölle verwandelt, ist klar, wer heute "El Presidente" ist. Am Ende badet Marten Laciny minutenlang in der Menge, nachdem er noch höchstselbst den größten Moshpit des Tages gestartet hat. Die Veranstalter drehen ihm zwar während des Schulterzugs den Saft ab, die Leute feiern trotzdem weiter. Auf Kommando Hände in die Höh' funktioniert auch ohne Ton.

Die formalen Headliner Mumford & Sons veranlassen dann zwar zahlreiche Pärchen zum Schmusen und ziehen mit ihrem schicken Folk-Pop viele Menschen an, viele pilgern aber auch schon gen S-Bahn. Die verpassen zwar durch die Menge ziehende Leuchtakrobaten, allerdings auch das befürchtete Abreisechaos. Mal sehen, wie viele sich im Wald verstecken, um sich heute den Hinweg zu sparen.