Ein weiterer Ortswechsel, aber immerhin wartet auch das Lollapalooza 2017 mit einem feinen Line Up auf.

Berlin (kil) - Zum dritten Mal findet das Lollapalooza am 9. und 10. September in Berlin statt, und zum dritten Mal gibt es einen neuen Austragungsort. Sein Berlin-Debüt feierte das 1991 von Sänger Perry Farrell initiierte Festival noch auf dem alten Flughafen Tempelhof. 2016 zog man zum Leidwesen vieler Anwohner in den Treptower Park, die nächste Station ist nun also die Rennbahn Hoppegarten östlich der Stadtgrenzen Berlins.

Foo Fighers und The XX beim Lollapalooza 2017

Acts wie Foo Fighters, Mumford & Sons und The XX sind als Headliner angekündigt. Neben London Grammar oder Metronomy komplettieren Annenmaykantereit, die tolle Live-Band Beatsteaks, Marteria und Cro das Line Up.

Als positive Merkmale des neuen Veranstaltungsorts hebt der Veranstalter die "malerischen Wiesen, rasante Pferde und ein einmaliges Flair vergangener Zeiten" hervor. Pferdewetten will mal aber nicht annehmen.