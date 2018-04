Logic rappt über Arbeitsmoral, stiftet aber eine Büro-Rebellion an

Beverly Hills (emi) - Für den energetischen Turn-Up Song "Everyday" von seinem "Tarantino II"-Mixtape hat sich Logic Unterstützung von EDM-DJ Marshmello geholt. Das zehnminütige Musikvideo dazu erinnert eher an einen Kurzfilm und erzählt die Geschichte vom überarbeiteten Logic, der in seinem Bürojob versauert.

Plötzlich ergraut, stiftet Logic als alter Mann zusammen mit Marshmello eine Rebellion an und sagt seinen Bossen die Meinung. Zu "Warm it Up" zertrümmern die beiden schließlich den Kopierer und können dann endlich ihre Freizeit genießen.