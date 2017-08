Auch dank Alessia Cara und Khalid wurde die emotionale Ballade zum größten Single-Erfolg aus "Everybody".

Maryland (ynk) - Selbstmord ist ein ernstes Thema. Dass eine Tabuisierung in Zeiten, in denen Depression als Volkskrankheit grassiert, kein erstrebenswerter Zustand sein kann, diese Aussage unterstreicht der Rapper Logic gemeinsam mit den Sängern Alessia Cara und Khalid auf "1-800-273-8255". Die Single wurde bald nach der Veröffentlichung von Logics aktuellem Album "Everybody" zu seinem höchsten Charteinstieg als Lead Artist; nun folgt passenderweise auch ein Videoclip.

Die inhaltlichen Allgemeinplätze der Single werden dabei mit einem sehr konkreten Szenario untermauert: Ein Protagonist bekennt sich noch zu Schulzeiten zu seiner gleichgeschlechtlichen Liebe und wird dafür sowohl von seinem Umfeld als auch seiner unmittelbaren Familie abgelehnt und ausgegrenzt.

Mit dem Freitod liebäugelnd zeigt sich ihm dann dennoch eine bessere Perspektive auf - und gegen Ende heißt es: "I don't wanna die anymore". Ein versöhnlicher und vielleicht unrealistischer Ausgang also; der Mut, sich mit dem Thema überhaupt zu befassen, bleibt aber lobenswert.