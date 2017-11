Mit einer Live-Show feiert der Kölner im kommenden Jahr ein Mini-Comeback.

Köln (dol) - Knapp zwei Jahre nach seinem TV-Abschied mit der letzten Ausgabe von "Schlag den Raab" meldet sich Stefan Raab mit einer Ankündigung auf der öffentlichen Bühne zurück. Am 18. Oktober 2018 wird er im Rahmen der Show "Stefan Raab Live!" in der Lanxess-Arena zu sehen sein. Eine Fernsehübertragung soll nicht erfolgen.

Bislang hüllen sich die Verantwortlichen zum Inhalt der Veranstaltung in Schweigen und stellen lediglich "Musik, Spitzenwitze und spektakuläre Gäste" sowie Raabs frühere Showband Heavytones in Aussicht. In einem Trailer äußern sich Prominente, darunter musikalische Weggefährten wie Peter Maffay, Udo Lindenberg, Helge Schneider und Lena, im Stil von "Stefan Raab? Unteres Mittelmaß" ironisch zur geplanten Show.