Mike Shinoda hat überraschend eine EP mit neuen Songs veröffentlicht. Ihr Titel spricht für sich.

Los Angeles (joga) - Linkin Park-Rapper und -Gitarrist Mike Shinoda hat heute überraschend eine EP unter eigenem Namen veröffentlicht. Die "Post Traumatic"- EP enthält die drei neuen Songs "Place To Start", "Over Again" und "Watching As I Fall". Es ist die erste Veröffentlichung Shinodas seit Chester Benningtons Tod im Sommer 2017.

Bereits gestern hatte Shinoda die neuen Tracks mit einem Twitter-Post angekündigt, heute folgte nun die Veröffentlichung auf Youtube sowie diversen Streaming-Diensten. In einem weiteren Post erklärte Shinoda wiederum auf Twitter, dass er die Songs alle selber geschrieben, aufgenommen, produziert und mit Visuals versehen habe. Die Stücke seien weder Linkin Park, noch Fort Minor, sondern schlicht er selbst, schrieb Shinoda.

Die Videos zu Mike Shinodas neuen Songs:

Zuletzt war Shinoda beim Tribute-Konzert für Chester Bennington aufgetreten. Danach hatte er sich auf Instagram energisch gegen Live-Shows mit einem Hologramm von Chester Bennington ausgesprochen.