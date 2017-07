Die Worte fehlen noch immer: Linkin Park zollen Tribut mit einer Website und sagen die kommende Tour im Herbst ab.

Los Angeles (nao) - Nach dem plötzlichen Tod von Leadsänger Chester Bennington haben seine Bandkollegen von Linkin Park eine Kondolenz-Seite für ihn erstellt. Hier können sich alle Fans von Bennington verabschieden, indem sie unter ihren Post in social media den Hashtag #ripchester kommentieren.

Direkt unter einem Bild des Sängers und den Kontakdaten zu Selbstmord-Präventionsstellen in der ganzen Welt sind die Gedenkwörter seiner Fans zu sehen. Desweiteren hat die Band ihre "One More Light North American Tour" für den Herbst abgesagt. Das Geld für die Tickets wird zurückerstattet.

Bisher ist noch nicht sicher, wie es mit der Nu-Metal Band weitergeht. Ein offizielles Statement steht noch aus.