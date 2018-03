Im Gedenken an den Sänger kuratierten Fans bis dato unbekanntes Material.

Los Angeles (maxi) - Gestern wäre Chester Bennington 42 Jahre alt geworden. Der Linkin Park-Sänger hatte sich im Juli 2017 das Leben genommen. Trauer und Anteilnahme in Fan- und Musikerkreisen waren riesig.

Den Geburtstag ihres Idols begingen einige Fans nun auf besondere Weise: Sie veröffentlichten acht Solodemos, die teils im Zuge der Aufnahmen zu Dead By Sunrises "Out Of Ashes" (2009) entstanden bzw. für Chesters nie erschienes Soloalbum bestimmt waren.

Alle acht Songs mit Zeitmarken in der Beschreibung hört ihr hier: