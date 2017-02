Nach drei Jahren lassen Linkin Park erstmals neues Material von sich hören. Im Gepäck: Sängerin Kiiara und bald auch ein neues Album.

Los Angeles (ana) - Gute News für Fans von Linkin Park (oder auch nicht): Ein neuer Song ist online. Auf "Heavy" ist auch Sängerin Kiiara zu hören. Nachdem beim letzten Album rockigere Töne vorherrschten, knüpfen die Amis 2017 scheinbar wieder an ihre Pop-Tage an.

"Heavy" klingt eher nach kuschelig traurigem Weichspül-Pop, der nach den ersten drei Sekunden schon verrät, wie der Rest des Songs klingt.

Das siebte Linkin Park-Studioalbum folgt am 19. Mai und hört auf den Namen "One More Light". Laut Labelinfo haben alle Beteiligten "ihre Rollen als Bandmitglieder, Väter, Männer und Freunde gefunden". Bleibt nur zu hoffen, dass der Pressetext nicht schon den kompletten Inhalt des Albums vorweg nimmt.