Chester Bennington ist im Alter von 41 Jahren gestorben. Mike Shinoda bestätigte den Tod auf Twitter.

Los Angeles (mis) - Linkin Park-Sänger Chester Bennington ist tot. Der Musiker wurde kurz vor neun Uhr Ortszeit in seinem Haus in Los Angeles leblos aufgefunden. Die US-Promiseite tmz.com spricht unter Berufung auf einen örtlichen Gerichtsmediziner von einem Suizid. Die L.A. Times und die BBC bestätigten dies kurze Zeit später. Bennington wurde 41 Jahre alt. Bandmitglied Mike Shinoda reagierte auf Twitter und schrieb: "Schockiert und untröstlich, aber es stimmt. Eine offizielle Stellungnahme folgt, sobald wir eine vorliegen haben."

Shocked and heartbroken, but it's true. An official statement will come out as soon as we have one.

— Mike Shinoda (@mikeshinoda) 20. Juli 2017