Nach einem Besuch im 'Dschungel' von Calais wird Lily Allen nicht nur von der Boulevardpresse angefeindet.

Calais (joga) - Lily Allen besucht ein Flüchtlingscamp in der französischen Hafenstadt Calais. Dort unterhält sie sich mit einem Jungen aus Afghanistan, der sein abenteuerliches Leben schildert. Er wurde von Taliban und IS vertrieben und versucht nun, nach Birmingham zu seinem Vater zu reisen. Dies rührt die britische Sängerin zu Tränen, im emotionalen Overflow entschuldigt sie sich beim Jungen mit den Worten: "Ich entschuldige mich im Namen meines Landes für das, was wir dir angetan haben."

Im Namen meines Landes?

Nachdem dieses "Ich entschuldige mich im Namen meines Landes" Mitte Oktober in einer BBC-Doku landesweit zu sehen war, empören sich viele Briten in den sozialen Medien, und auch die Boulevardpresse schießt sich auf Lily Allen ein: Sie sei eine "verweichlichte Idiotin", die "mit den Lügen von Migranten hausieren" gehe.

Der Abgeordnete der Konservativen Philip Davies erklärt im Daily Express, dass Allen lieber die Flüchtlinge hätte fragen sollen, warum es so furchtbar sei, in Frankreich Asyl zu bekommen, einem sehr sicheren sowie zivilisierten Land – und warum sie so verzweifelt versuchten, nach England zu kommen.

"Lass sie doch bei dir wohnen!"

Er verstehe auch nicht, warum Allen meine, sie besitze die Autorität, sich im Namen des ganzen Landes zu entschuldigen: "Vielleicht sollten Allen und andere emotional überschwängliche Menschen, die dort hingehen, selbst nach den Flüchtlingen schauen und sich um sie kümmern, anstatt zu erwarten, dass andere Steuerzahler im UK die Rechnung bezahlen."

In das Horn des sozialen Neids bläst die Sun, wenn sie Lily Allen süffisant fragt, ob sie die Flüchtlinge nicht in ihrer "fabelhaften Zwei-Millionen-Pfund-Bude" wohnen lassen könne.

Sich die Angst zunutze machen

Mitte vergangener Woche nun antwortete Allen in einem Essay auf Vice auf die Vorwürfe. Sie deutet an, dass ihre Formulierung unglücklich war, dass sie vielleicht hätte sagen sollen: "Bei uns haben 52 % dafür abgestimmt, die EU wegen der Flüchtlingsproblematik zu verlassen, und für diese Wähler kann ich nicht sprechen, aber ich möchte mich im Namen der anderen 48 % entschuldigen, die, wie ich glaube, ähnlich fühlen wie ich." Aber das sei eben in der bedrückenden Situation und mit einem Übersetzer nicht möglich gewesen.

Es könne doch auch nicht sein, dass man sich verdächtig mache, nur weil man sich für schutzbedürftige Kinder einsetze. Ohnehin glaube sie nicht, dass Boulevard oder Regierung Flüchtlinge wirklich als Bedrohung ansehen, sondern dass die Überfremdungsängste nur dazu benutzt würden, um andere Interessen voranzutreiben.

"Ich möchte auf der richtigen Seite stehen"

Viele ihrer Argumente haben Hand und Fuß, doch leider bringt Lily Allen dann auch noch Hitler ins Spiel: "Von Kindesbeinen an lernen wir etwas über den Zweiten Weltkrieg und wie böse Hitler war. Ihr wundert euch immer, wie er es geschafft hat, ein ganzes Volk hinter sich zu bringen. Jetzt sehen wir es! Aber ich möchte keine gute Deutsche sein. Ich möchte auf der richtigen Seite der Geschichte stehen."

Damit wird sie so etwas gemeint haben wie: 'Später einmal werden wir uns fragen, wie wir das geschehen lassen konnten'. Doch natürlich sind Totschlagargumente hier fehl am Platz. So schreibt etwa Rosa Doherty im Jewish Chronicle nicht zu Unrecht: "By comparing the current refugee crisis and British attitudes to refugees to conditions in Nazi Germany, Allen makes Jews a political football yet again."