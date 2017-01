Lily Allen veröffentlicht eine Coverversion von Rufus Wainwrights "Going To A Town" und übt Kritik am neuen US-Präsidenten.

London (ana) - Am Freitag gab es weltweit Proteste gegen Donald Trump. Auch London hatte eine ziemlich große Zahl an Demonstranten auf den sogenannten Women's Marches zu verzeichnen, darunter auch einige bekannte Gesichter wie die Mitglieder der Pop-Band Years & Years oder Lily Allen. Letztere hat jetzt ein Video veröffentlicht, in dem sie "Going To A Town" des Singer/Songwriters Rufus Wainwright covert.

Das Video ist in Schwarz-Weiß gehalten und zeigt neben Aufnahmen des Auftritts der "Fuck You"-Sängerin hauptsächlich Bilder des Frauenmarsches in London. Darin singt sie unter anderem "Du hast eine Welt ausgenutzt die dich sehr liebte / Ich gehe in eine Stadt die bereits abgebrannt ist / Ich hab dich satt, Amerika". Ihre Botschaft ist deutlich.

Gegen Ende des Videos übertönen die Protestrufe dann auch Allens Interpretation, die von Mark Ronson musikalisch arrangiert wurde. In dem Video spiegelt sich die Wut und Verzweiflung wieder, die viele Menschen überkommen hat, nachdem feststand, dass Donald Trump neuer Präsident der Vereinigten Staaten wird.