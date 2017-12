"If you fucked it up with Nicki / you feel pretty fuckin' shitty": Lil Uzi und Nicki allein im Wald.

Pennsylvania (leah) - Lil Uzi Vert hat das Video zum Remix von "The Way Life Goes" mit Nicki Minaj veröffentlicht. Auch wenn sich der Titel tiefgründig anhört, handelt es sich eher um einen durchschnittlichen Song. Raptechnisch stellt Nicki Lil Uzi Vert hier klar in den Schatten. Sie flowt ihren Part schnell runter, während Uzi für die Singsang-Parts im Refrain sorgt.

Im Clip sieht man Lil Uzi an einen Baum gefesselt, während Nicki Minaj gewohnt leicht bekleidet mit einem Messer in einer Holzhütte herum spielt und gleich warnt: "If you fucked it up with Nicki / you feel pretty fuckin' shitty."