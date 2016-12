Zwei Turntables, ein MC: Der tiefenentspannte Hip Hop-Methusalem führt die Songs seines einsamen Meilensteins auf. Was auch sonst?

Düsseldorf (sla) - Das Interessanteste am Lieblingsplatte Festival, das derzeit, verteilt auf sieben Abende, in Düsseldorf stattfindet, ist noch nicht einmal das Konzept. In voller Länge aufgeführte Klassikeralben hat es vorher schon gegeben, auch im Deutschrap, in dessen Zeichen der Donnerstagabend stand. Spannender ist eher, wen das Zakk für seine Idee gewinnen konnte. Nämlich Künstler, die entweder als zu progressiv dafür gelten - oder als zu sturköpfig. Torch gehört mit seinem 16 Jahre alten Soloalbum "Blauer Samt" wohl zu letzteren.

Gleichzeitig unterscheidet sich der Abend gefühlt kaum vom normalen Konzert-Szenario. Der eigenartige Karriereweg des Heidelbergers - ein Album, ein Klassiker - bringt es mit sich: Was soll der Mann groß spielen, wenn nicht die Songs seines einsamen Meilensteins? Mit der Eröffnung in Form von "Kapitel 29", "Die Welt Brennt" und "Gewalt Oder Sex" bleibt er der Tracklist treu. Doch schon auf den prophetischen Hit "Wir Waren Mal Stars" mit seiner besseren Hälfte Toni L muss man im Zuge der Dramaturgie noch etwas warten.

Dabei könnte der Rahmen klassischer nicht ausfallen. Keine Instrumente, kein Backup-Rapper, keine Visuals. Zwei Turntables, ein MC, dahinter ein puristisches 360-Grad-Records-Banner, und "bitte nicht zu helles Licht auf der Bühne".

Doch wer das Phänomen Torch als langsam aber sicher überholt einschätzt, den sollte der Andrang eines Besseren belehren. Das Zakk ist vollgepackt, und zwar bei weitem nicht nur mit hängengebliebenen Zeitgenossen, sondern vor allem mit solchen, die zur Erstveröffentlichtung von "Blauer Samt" im Jahr 2001 noch in Kindernschuhen steckten.

Damit hängt vielleicht auch zusammen, dass einige Dutzend eher keinen Grund sehen, beim Sprechstück "Der Flammende Ring" mal kurz den Mund zu halten. Torch nimmts gelassen. Im Stile eines tiefenentspannten Hip Hop-Metusalems.