"Wir sind The Notwist. Das wisst ihr schon. Was wir spielen, wisst ihr auch." 1.000 Fans tanzen im zakk.

Düsseldorf (huz) - Ein leises Raunen geht durchs Publikum, als Markus Acher auf der Bühne des Düsseldorfer zakk ankündigt, man habe die "Neon Golden"-Songs für die Livedarbietung beim Lieblingsplatte Festival neu angeordnet. Ein erstes Anzeichen dafür, dass The Notwist gar nicht erst versuchen wollen, die Nostalgie ihres zentralen Werks von 2002 zu reproduzieren?

Einige Besetzungswechsel wurden seitdem schließlich vollzogen. Zuletzt schied Elektronik-Tüftler Martin Gretschmann aus, der den Sound der Band lange maßgeblich mitdefinierte.

Die Welt sieht 2016 natürlich anders aus als noch 2002, auch die Acher-Brüder hat man irgendwie jünger in Erinnerung. Gedanken rasen durch den Kopf: Etwa die Befürchtung, enttäuscht zu werden. Wenige Sekunden später eröffnen die Weilheimer den Abend mit "One Step Inside Doesn't Mean You Understand" - der erste Song auf "Neon Golden". Auch wenn die Reihenfolge eine andere ist, danach reiht sich Hit an Hit. Klar, die Platte hat ja nur solche zu bieten.

Während die meisten Songs sowieso zum ständigen Liverepertoire gehören (Markus Acher: "Wir haben nicht extra für heute Abend geprobt"), finden natürlich auch unterschätzte Stücke wie "Solitaire" oder "Off The Rail" ihren Platz in der Setlist. Dabei zeigt sich im Minutentakt, warum The Notwist noch immer den Ruf der wichtigsten deutschen Indie-Band genießen und "Neon Golden" einst im Ranking des BR-Zündfunk zum besten Album der Nullerjahre gekürt wurde: Kaum eine Band wechselt derart mühelos zwischen pathetischem Indie-Pop und technoidem Bassgewaber.

Das Publikum? Zwischen 20 und 60

Ausgiebig zelebriert die Band diese Fähigkeit bei "Pilot", das wie auf dem kürzlich erschienenen Livealbum zu hören, in einer 13-minütigen Version dargeboten wird. Herzliche Grüße an alle EDM-Nerds da draußen: In Sachen melodiöser Tanzmusik zählen die Mittvierziger aus Bayern noch immer zum Nonplusultra.

Musste sich das Publikum während der ersten Songs noch eingrooven, mündet später jeder Song in eine kollektive Disko: Das zakk verwandelt sich in einen Techno-Tempel mit Publikum zwischen 20 und 60. So geht es fast unter, dass nach etwa einer Stunde alle Songs von "Neon Golden" durchgespielt sind.

So muss es damals wohl gewesen sein ...

Der Stimmung tut das keinen Abbruch, beim folgenden "Kong" betreiben die zwei Herren vorne rechts, die sich längst ihrer Shirts entledigt haben, weiter ihr Headbanging, bevor "One Dark Love Poem" vom 1992er-Album "Nook" noch mal sämtliche Energien in einem kleinen Moshpit bündelt.

So gingen auch Nostalgiker gestern Abend zufrieden nach Hause, bestätigt in dem Gefühl, dass The Notwist einen jetzt mindestens so überwältigt zurücklassen, wie es damals gewesen sein muss.

