Nach den Fehlfarben und The Notwist sind am dritten Abend die Avantgarde-Punks dran.

Düsseldorf (sla) - Die ersten Lieblingsplatte-Shows sind rum, Fehlfarben und Notwist - zwei mutmaßliche Highlights. Beide tatsächlich großartig, emotional und höchst umjubelt. Beide gut besucht und den Erwartungen entsprechend. Und so kehrt beim Lieblingsplatte Festival allmählich die Realität ein - der denkbar beste Zeitpunkt für ein Konzert der Goldenen Zitronen.

Denn die Hamburger Avantgarde-Punks sorgten mit ihrer Entscheidung, ausgerechnet "Lenin" von 2005 neu einzustudieren, nicht nur für die jüngste Platte im Line-Up, sondern auch für die unpopulärste Entscheidung.

Dabei scheinen sich im komplett neu angeordneten Liveset manche Hauptelemente, etwa die chaotisch bedienten Synthesizer und die scheinbare musikalische Willkür, erst richtig zu entfalten. Schwer vorstellbar ist auch, dass "Wenn Ich Ein Turnschuh Wär" und "Europäische Außenstellen" heute nicht noch deutlich bedrückender klingen als damals.

Wobei da mitunter auch dreinhalb Jahrzehnte keine Rolle spielen. Ebenso wenig an Dringlichkeit hat nämlich das DAF-Stück verloren, das die Zitronen im quasi als Bonusmaterial angehefteten Zugabenteil neu interpretieren: "Kebabträume", ein zynischer Kommentar zur besorgten Bürgerschaft anno 1980, gleichzeitig Reminiszenz an den ersten Lieblingsplatte-Abend: Gabi Delgado-Lopez' Text erschien, intoniert von Peter Hein, auch in der Fehlfarben-Version "Militürk" auf "Monarchie Und Alltag".

Zuvor spielt die Gruppe noch "Scheinwerfer Und Lautsprecher" vom 2014er-Album "Who's Bad". Als "noch ein bisschen Musik, weil wir Bock haben", kündigt Kamerun all jenes an. "Die Leistung ist längst erbracht." Aber so was von.