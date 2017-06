Kurz vor Rock am Ring feiert Liam Gallagher mit einer späten Oasis-Hymne seinen Solo-Einstand.

Konstanz (mis) - Pünktlich zu seinen Solo-Auftritten bei Rock Am Ring und Rock im Park kommendes Wochenende ist mit "Wall Of Glass" Liam Gallaghers erste Single samt Video erschienen. Der erste neue Song seit der Auflösung seiner alten Band Beady Eye beginnt mit einer stürmischen Blues-Harp und einem mächtigen Riff, das frappierend an die Eröffnung von John Lennons "Cold Turkey" erinnert. Das hohe Level hält der Sänger jedoch überraschend und liefert eine einprägsame Midtempo-Nummer mit einer hymnischen Hook wie aus der späten Oasis-Ära ab.

"Wall Of Glass" ist der Vorbote auf Liam Gallaghers Album-Solodebüt "As You Were", das vermutlich im Oktober erscheint. Vorgestern absolvierte der Sänger in Manchester seinen ersten Live-Auftritt mit neuer Band und spielte sechs neue Songs. Sein Selbstbewusstsein ist wie immer enorm: "Ich finde, die Platte gehört zu den besten Arbeiten, die ich jemals gemacht habe. Und das werdet ihr ebenfalls, wenn ihr es hört."