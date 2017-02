Den deutschen Wettbewerbsbeitrag "Perfect Life" gibts nun auch in bewegten Bildern: Closeup, Schnitt, Überblendung und Dreiecke in schicken Farben.

Köln (kil) - Am 9. Februar gewann Levina den Vorentscheid zum Eurovision Songcontest. Der Videodreh reicht dem klassischen Popsong "Perfect Life", mit dem Deutschland am 14. Mai beim ESC-Finale ins Rennen geht, die bewegten Bilder. Am Clip, der dabei herauskam, erscheint nichts überraschend oder gar mutig: Closeup, Schnitt und Überblendung, gehalten in schicken Farben und Dreiecken:

Gegen 2.000 Bewerber hat sich Levina im Vorfeld bereits durchgesetzt. Ob sie in Kiew besser abschneiden wird als ihre Vorgänger? Viel schlechter kann sie es kaum machen: In den letzten beiden Jahren landete Deutschland beim ESC auf den hintersten Plätzen.

Mit David Guetta nach ganz vorne?

Mit "Perfect Life" geht nun ein Song in den Wettbewerb, den eine Frau komponierte, die wissen sollte, wie man Musik für die Massen kreiert: Lindy Robbins schrieb bereits Hits für die Backstreet Boys, Selena Gomez oder David Guetta. Kontrovers diskutieren Zuschauer übrigens die Ähnlichkeit zum Track "Titanium" des Franzosen.

Lindy Robbins und Levina, eine vielversprechende Kombination? Die Sieger-Lieder der letzten Jahre zeigen jedenfalls einen klaren Trend hin zu eingängigen Pop-Hymnen und tanzbaren Beats. Gitarre und Gesang, das war einmal.