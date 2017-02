Nach einer Auszeit im Pazifik präsentiert die Berlinerin den ersten Song des kommenden Albums "Purple".

Berlin (ana) - Über ein Jahr ist es her, dass Leslie Clio zuletzt von sich hören ließ. Doch nach einer Auszeit auf Hawaii kehrt die Sängerin mit vollen Akkus und geladenen Stimmbändern zurück nach Deutschland.

Ein neues Album hat sie ebenfalls im Gepäck: "Es war bei weitem die reibungsloseste Produktion meiner bisherigen Karriere", so Clio. "Weil ich diese Platte komplett für mich selbst gemacht habe, aus einer absoluten inneren Notwendigkeit heraus und frei von irgendwelchen Erwartungen."

"Darkness Is A Filler" ist die erste Kostprobe auf das am 17. Mai erscheinende "Purple" und klingt etwas düsterer als frühere Songs. Dennoch merkt man Leslie Clio an, dass sie sich in ihrem neu erfundenen Sound sehr wohl fühlt.