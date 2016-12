Anders als in den vergangenen Jahren habt ihr Hip Hop in 2016 mit euren Leser-Wertungen auf die hinteren Plätze verwiesen.

Konstanz (laut) - An Rap und Hip Hop kam auch 2016 wieder niemand vorbei, das zeigt sich schon an der reinen Zahl der Alben dieses Genres in eurer Liste. Anders als im vergangenen Jahr sind die Top-Plätze 2016 aber anderen Musikrichtungen vorbehalten.

Hier kommen die von euch am besten bewerteten Alben des Jahres 2016, versehen mit ausgewählten Leser-Kommentaren:

Eure Lieblings-Alben des Jahres

Die Albumcharts basieren allein auf der Leserwertung. Ganz oben in euren Top 25 stehen die Scheiben, die von euch am meisten gute und am wenigsten schlechte Bewertungen bekommen haben.