Andreas Gabalier, DieLochis, Mark Forster und all die anderen schlimmen Sündenfälle haben keinen Platz im Garten Eden der Musik verdient.

Ort der Finsternis (laut) - Anarchie im Kommentarbereich, goodbye political correctness: Den fürchterlichsten musikalischen Übeltaten des Jahres seid ihr mit krassen Beleidigungen und jeder Menge Menschenhass entgegengetreten. Allein schon Titel wie "Verbrecher Aus Der Wüste", "Engel Mit Der AK" und "Arschkarte" gaben euch auch jedes Recht dazu.

Gelegentlich haben eure Kommentare uns auch ein Lachen ins Gesicht gezaubert – und doch zumindest ein Stück weit entschädigt für das Leid, das diese Platten hervorbrachten.

Also aufgepasst! Hier kommen...

Eure meistgehassten Alben

Die Reihenfolge in der Liste basiert allein auf der Leserwertung. Ganz oben in euren 'Worst 30' stehen die Scheiben, die von euch am meisten schlechte und am wenigsten gute Bewertungen bekommen haben.