Adam Cohen konzipierte ein Video mit unveröffentlichten Bildern seines 2016 verstorbenen Vaters Leonard.

Konstanz (mis) - Drei Monate nach Leonard Cohens Tod erhält sein sentimentaler Song "Traveling Light" mit der griechischen Bouzouki ein Video. Adam Cohen hat hierfür bisher unveröffentlichte Aufnahmen seines Vaters zu einem Clip zusammengeschnitten.

In Verbindung mit Cohens Text über das Älterwerden erzeugt das Video mit dem teilweise jungen Leonard ähnliche Gefühlswallungen wie seinerzeit das zu Johnny Cashs "Hurt". Leonard Cohen starb im November 2016 im Alter von 82 Jahren drei Wochen nach Veröffentlichung seines Studioalbums "You Want It Darker".