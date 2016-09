Der neue Song "You Want It Darker" der kanadischen Songwriting-Legende Leonard Cohen im Stream.

Konstanz (mis) - "A million candles burning / For the love that never came / You want it darker / We kill the flame." Der inzwischen 82-jährige Kanadier Leonard Cohen erhebt noch einmal seine unvergleichliche Stimme. Die tönt tatsächlich noch tiefer als 2014 auf seinem letzten Album "Popular Problems". Passend zum Text klingt der minimal arrangierte elektronische Gospelsong düster und fatalistisch. Auch die Zeile "I'm ready, my Lord" taucht mehrfach auf.

"You Want It Darker" ist der Vorbote auf Cohens neues, gleichnamiges Album, das am 21. Oktober erscheint, wie Sony Music an seinem gestrigen Geburtstag verkündete. Es enthält neun Songs, die Leonards Sohn Adam Cohen produziert hat. Ob Cohen noch einmal auf Tournee gehen wird, ist nicht bekannt. Zuletzt stand er im Dezember 2013 auf der Bühne.

Tracklist: "You Want It Darker":