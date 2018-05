Lenny zeigt sich von seiner kritischen Seite und ruft mit drastischen Bildern zu Veränderung auf.

Lenny Kravitz veröffentlicht mit "It's Enough" die erste Single seines kommenden Albums und setzt sehr kritische Töne. Darauf würde man bei dem entspannten klassischen Soul-Sound des Songs zunächst gar nicht kommen. Über die funky Basslinie und ein gedämpftes Schlagzeug säuselt Lenny: "Its enough, its enough / In the system, you cannot trust. And we all are just getting fucked".

Auch der restliche Text ist schwer systemkritisch und verurteilt das Böse in Form von Chem-Trails, Gen-Food, Drogen und den Medien. Das Video kommt mit dem Hinweis, es könne "für manche Zuschauer verstörend sein". Eine Aneinanderreihung von Nachrichten-Clips hebt die Message des Songs zusätzlich hervor. Da wechseln sich Bilder von Demonstranten und Straßenschlachten mit Tierquälerei und toten Kindern ab und sollen so aufzeigen, was in der heutigen Welt alles schief läuft - eine ganze Menge.

Kravitz beendet den Track mit dem Aufruf "Es ist Zeit aufzuwachen und zu tun, was wir können, oh yeah yeah yeah". Das neue Lenny Kravitz-Album mit dem Titel "Raise Vibration" erscheint am 7. September. Noch davor aber tourt Lenny durch Europa, mit Stopps in München (31.05.), Berlin (12.06.), Frankfurt (13.06.), Köln (25.06.) und Stuttgart (21.07.).