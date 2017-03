Im neuen Musikvideo richtet Snoop Dogg eine Waffe gegen den Präsidenten.

Los Angeles (kil) - Der Dogg teilt aus. Die grassierende Polizeigewalt in den USA veranlasst Rapper Snoop Dogg zu einem musikalischen Rundumschlag. In gekonnt spielerischer Weise karikiert er zusammen mit dem haitianischen Produzenten Kaytranada und der kanadischen Hip-Hop-Combo Badbadnotgood den alltäglichen Wahnsinn in den USA.

Snoop flüchtet dabei in die Ästhetik einer Fantasie-Welt. Clowns ballern mit Konfetti und der Doggfather erschießt in der Folge fast Ronald Klump. Der verkündet die Deportation aller Hunde aus Clown-Land. Die Waffe klickt und der Rapper bleibt barmherzig ...

Snoop Dogg macht schon lange kein Geheimnis mehr aus seiner politischen Haltung. Schon mehrfach sprach er sich für einen Neuanfang in den Beziehungen zwischen Afroamerikanern und der Polizei in den USA aus. Mit "Lavender" setzt der Rapper ein eindeutiges Ausrufezeichen in die Welt und kündigt für Mai auch gleich ein neues Album mit dem Titel "Never Left" an.