Und weiter in Richtung Selbstparodie: Mit Lena und Netflix machen Genetikk im Vorfeld zu "The Defenders" Promo für die Marvel-Serie.

Saarbrücken (ynk) - Sie sind Helden auf den Straßen, lang lebe die Gang, Gringos und eine ganze Menge anderer Phrasen, die ich schon wieder vergessen habe: Wer das klassische Genetikk-Blabla vermisst hat, kommt hier voll auf seine Kosten. Gemeinsam mit Lena Meyer-Landrut und US-Konzern Netflix schreiten die einstigen Hoffnungsträger weiter und weiter in Richtung kompletter Selbstparodie.

Das Gemeine daran ist ja, dass weder die gewohnt fantastische Produktion noch die grundlegende ästhetische Vision zu verachten sind. Die Samplewahl und der daraus entstehende Vibe funktionieren bedrohlich und beeindruckend, musikalisch gehört Sikk weiterhin zu Deutschlands besten Produzenten. Auch der Refrain von ESC-Gewinnerin Lena klingt überraschend vernünftig und fügt sich passend in das Gesamtbild ein.

Das Problem? Es gibt einfach kaum eine Gruppe, die so gelangweilt und fast schon genervt von ihren eigentlichen Staples klingt wie Genetikk. Niemand behauptet, ein amtlicher Banger bräuchte einen fantastischen oder stichhaltigen Text, aber das aufgewärmte Phrasengulasch von Karuzo, das irgendwie fortsetzen soll, was sie mal recht gut gemacht haben, fühlt sich im Vortrag an, als würde ein Mittzwanziger seinen Fantasyromanversuch vortragen, den er mit vierzehn geschrieben hat.

Vielleicht sollten die beiden Jungs aus Saarbrücken sich mal ein bisschen weniger von Architekten inspirieren lassen und ein wenig von ihrem inzwischen völlig erschöpften Künstlerfilm herunterkommen und einfach geradlinig ihrer eigentlichen musikalischen Vision folgen. Denn gut klingen könnten sie ja eigentlich, wenn sie mal wieder das Gefühl zurückerlangen würden, dass sie gerne tun, was sie da tun. "Lang Lebe Die Gang" versprüht diese Magie aber nicht im Entferntesten. Wiegen wir also bis dahin einmal mehr in nostalgischer Erinnerung:

Sorry, Fler.