Radiohead beschuldigen Lana Del Rey des Ideenklaus. Demnach sei ihr "Get Free" von "Creep" abgekupfert.

New York (mrk) - Die US-amerikanische Sängerin Lana Del Rey bestätigt via Twitter, was bereits seit einigen Tagen in der Gerüchteküche brodelt: Radiohead beschuldigen die zweifache Echo-Preisträgerin, bei ihrem Song "Get Free" vom Radiohead-Erfolg "Creep" abgeschrieben zu haben.

Obwohl Del Rey beteuert, ihr Song aus "Lust For Life" sei keineswegs von dem 1993 veröffentlichten Rockhit inspiriert, bot die Pop-Ikone Radiohead bereits an, 40 Prozent des Urheberrechts an diese abzutreten. Für die Musiker aus Oxford reicht das nicht - sie fordern die vollen 100 Prozent.

Plagiatsvorwürfe beschäftigen die Populäre Musik immer wieder, dieser erscheint jedoch besonders pikant: Bereits Radiohead selbst mussten gerade wegen ihres Hits "Creep" Songrechte abgeben, da dieser auffallende Ähnlichkeiten zu The Hollies' "The Air That I Breathe" aufweist.

Tatsächlich zeigen sich zwischen "Get Free" und "Creep" insbesondere in Akkordfolge und Melodierhythmik stellenweise Gemeinsamkeiten, doch inwiefern diese Elemente schützbar sind, bleibt abzuwarten. Da sich keine Einigung zwischen der US-Sängerin und Radiohead abzeichnet, wird laut Del Rey bald ein Gericht über den Streit verhandeln.