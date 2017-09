Lana Del Rey reißt sich im neuen Video ein Auto unter den Nagel.

Los Angeles (sab) - Lana Del Rey hat ein Video zu "White Mustang" veröffentlicht, das sie mit einem Lover in einer futuristischen Umgebung zeigt. Das einzig Gute an der Beziehung scheint jedoch der weiße Mustang des Rockstars zu sein, der sie sehr fasziniert. Schließlich hat sie genug: Sie tanzt ein letztes Mal mit ihm und stößt ihn dann von sich - den weißen Mustang nimmt sie jedoch mit.

"White Mustang" ist eine Auskopplung aus Lana Del Reys Album "Lust For Life", das am 21. Juli erschien. Darauf arbeitete sie unter anderem mit A$AP Rocky, The Weeknd und Playboi Carti zusammen.