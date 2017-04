Für den Song zum gleichnamigen Album holt sich Lana Verstärkung: Mit The Weeknd turtelt sie auf dem Hollywood-Sign in gewohnter Del Rey-Ästhetik.

Los Angeles (luc) - Nach der Veröffentlichung zu ersten Single "Love" im Februar erscheint nun der zweite Track zum gleichnamigen Album "Lust For Life". Überraschung, der Track wartet direkt mit dem bisher ersten und einzigen Feature auf - in "Lust For Life" hört man den R'n'B-Künstler The Weeknd.

Ein Unbekannter ist der Kanadier für Lana Del Rey nicht, schließlich kooperierten die beiden schon auf seinen zwei letzten Alben. Lana leiht 2015 dem Song "Prisoner" auf "Beauty Behind The Madness" ihre Stimme, dann auf der darauffolgenden Platte dem kurzweiligen "Stargirl Interlude".

"Take off all of your clothes" singen die beiden in dem synthesizerlastigem Vorboten der neuen Platte. Es geht gewohnt lasziv zu.

Ein Release-Termin ihres neuen Albums ist noch nicht bekannt.