Vom berühmten Festival inspiriert, veröffentlicht die Sängerin ihren neuen Track.

Kalifornien (luc) - "Coachella - Woodstock In My Mind" ist bereits die dritte Single-Veröffentlichung zum kommendem Album "Lust For Life".

"Coachella" ist, Überraschung, vom Besuch Lana Del Reys auf dem diesjährigen Coachella-Festival inspiriert. Auf der Heimreise des Modeblogger-Come-Togethers kam ihr die nicht gerade bahnbrechende Idee, das Festival mit dem legendären Woodstock zu vergleichen.

"Auf meinem Heimweg fühlte ich mich verpflichtet, einen meiner früheren Lieblingsplätze am 'Rim of the World Highway' zu besuchen. Dort nahm ich mir einen Moment, um mich unter eine Gruppe von Mammutbäumen zu setzen und diesen kleinen Song zu schreiben", sinniert Lana.

Zuvor teilte die Sängerin den Song "Love" und den Titeltrack zum Album, "Lust For Life", mit einem Feature von The Weeknd. Gastbeiträge von Stevie Nicks und Sean Lennon sollen ebenfalls auf der neuen Platte vertreten sein.