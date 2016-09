Die extrovertierte Pop-Queen tanzt sich den Frust über eine missglückte Liebesbeziehung von der Seele.

In der Wüste (jim) - Am 28. Oktober erscheint "Joanne", das neue Album - und gleichzeitig der zweite Vorname - von Lady Gaga. Als Appetizer kommt die erste Single "Perfect Illusion", eine steril tanzbare Popnummer mit aufheulenden Gitarren. Wie der Titel schon suggeriert, hat sich Stefani Germanotta in ihrem Partner getäuscht, denn es war keine echte Liebe.

In Interviews äußerte Gaga schon öfter die Meinung, es liege vor allem an den sozialen Medien, dass sich Menschen verstellen und ihre digitale Illusion in die Realität transportieren. Dabei würde man sich selbst verlieren.