Stefani Joanne Germanotta alias Lady Gaga zeigt sich in einer neuen Version von "Joanna" emotional am Klavier.

New York (leah) - In der neuen Piano-Version von Lady Gagas Hit "Joanne" wird deutlicher als im Original, dass der Song ihrer verstorbenen Tante gewidmet ist. Gagas Tante Joanne starb mit 19 Jahren an der Autoimmun-Krankheit Lupus, von der Lady Gaga nach eigener Aussage selbst betroffen ist.

Mit dem Klavier wirkt der Song um einiges schwerer und melancholischer als das Original, das Gitarre und Country-Vibes in den Vordergrund stellte. Die Piano-Version konzentriert sich auf die Stimme der Pop-Ikone, welche hier viel mehr Gefühle zulässt.

Im Video sehen wir Lady Gaga größtenteils in märchenhaften Szenen, in einem rosa Feen-Kleid springt sie mit der Gitarre in der Hand durch den Wald oder bewegt sich in theatralischen Schwarz-Weiß-Aufnahmen.