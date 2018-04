Nach ihrer famosen Live-Reunion folgt nun das Comeback der 90er-Female-Rock-Legende.

Los Angeles (alc) - Gestern ging überraschend über Pledemusic eine Kampagne online, die zur Finanzierung eines neuen L7-Albums beitragen soll. Nachdem die Damen um Donita Sparks schon seit 2015 wieder live unterwegs sind, forderten Fans immer vehementer neues Material der Band, die mit ihrem aggressiven Metal-Punk in den Neunzigern für Furore sorgte, ohne jedoch kommerziell wirklich durchzustarten. Ihr 1992er Album "Bricks Are Heavy" gilt als das kleine Schwesterchen von Nirvanas "Nevermind".

Nach zwei Singles soll im Februar 2019 endlich ein neues Album folgen. Es wäre das erste neue Studio-Werk der Band nach sage und schreibe 20 Jahren: "Nachdem wir 2015 mit unserer Reunion-Tour eine unglaublich tolle Erfahrung gemacht haben und nach der Veröffentlichung des Dokumentarfilms 'L7: Pretend We're Dead' fühlte sich die Band inspiriert, fürs Songwriting wieder ins Studio zu gehen. Das Ergebnis waren die Aufnahmen 'Dispatch From Mar-a-Lago' und 'I Came Back To Bitch'. Unsere ersten neuen Stücke nach 18 Jahren!"

So hätten sich nach und nach immer mehr Song-Ideen herauskristallisiert, die zum Entschluss führten, ein komplettes Album aufzunehmen, was dieses Jahr geschehen soll. Unter den Goodies, die man bei der Pledgemusic-Kampagne abgreifen kann, befindet sich auch eine von der Band signierte Gibson Les Paul Special Cherry, die Suzi Gardener bei den Aufnahmen spielen wird. Für schlappe 2.500 Dollar. Es geht aber auch preiswerter. So kann man für weniger Kohle signierte Vinyls, Kassetten, Jutetaschen, Shirts und anderen Krimskrams ersteigern.

Wer die Damen im Sommer live erleben will, sollte sich diese Dates vormerken:

Sa 16.06.2018 Köln (Gebäude 9)

So 17.06.2018 Berlin (SO 36)

Di 19.06.2018 Hamburg (Grünspan)

Mo 25.06.2018 Frankfurt (Zoom)

Di 26.06.2018 Zürich (Dynamo)

Di 26.06.2018 München (Strom)