Im Video zu "Dancing" steht Kylie im Mittelpunkt einer ausgeklügelten Choreographie und feiert die besonderen Momente im Leben.

London (maxi) - Der Name ist Programm: Im Clip zum Vorboten ihres Albums "Golden" schwingt Kylie Minogue kräftig das Tanzbein. Ganz den Country-Einflüssen angemessen bewegen sich die in Cowboystiefel und Rodeo-Einteiler gehüllte Protagonistin und ihre Background-Tänzer in Line Dance-Manier.

Bestreiten Kylie und ihre Gitarre den Song anfangs nur zu zweit, wird spätestens ab der Hook klar, dass die Reise einmal mehr in die Gefilde des Ohrwurm-Pop geht. Obendrein gibt es am Ende gar eine Tanzeinlage mit Gevatter Tod persönlich.