Nach dreijähriger Funkstille kehrt die Australierin ins Rampenlicht zurück. "Dancing" geht ihrem Longplayer "Golden" voraus.

Nashville (leah) - Nach drei Jahren ohne musikalischen Output kündigt Kylie Minogue ihr neues Album "Golden" für den 6. April an. Die Single "Dancing" kann man nun schon vorab hören.

In dem Song erzählt die Australierin davon, nie stehen bleiben zu können und immer weiter zu tanzen. Der Party-Hit klingt weniger nach Electro-, mehr nach County-Pop. Auf "Golden" gibt also eine etwas andere Seite von Kylie den Ton an:

Aufgenommen hat der Pop-Star das Album größtenteils in Nashville. Der Ort habe sie inspiriert und "Golden" den Country-Einfluss verliehen. Die Arbeit an ihrem 14. Studioalbum habe Kylie nach einer Trennung wieder aufleben lassen. Sie verarbeitet darin laut dem Sun Magazin alle Höhen und Tiefen, die sie in den letzten beiden Jahre durchlebte.