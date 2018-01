Das musikalische und visuelle Klischee von Teenagern auf der Suche nach Abenteuer.

Colorado (leah) - Der norwegische DJ Kygo schließt sich für die zweite Single seines neuen Albums "Kids In Love" mit One Republic zusammen. Dafür geht er weit auf die Amerikaner zu und kreiert für "Stranger Things" einen typisch amerikanischen, an Springsteen erinnernden Sound. One Republic fügen ihren sehr hohen Pop-Rock-Gesang hinzu, und der Teenie-Song ist im Kasten.

Der Song-Titel spielt auf die gleichnamige Netflix-Show an und verweist in einigen Zeilen auf Ereignisse aus der Serie. Das Video hat damit nichts zu tun, wir beobachten ein Liebespaar: gelangweilt von ihren monotonen Jobs brechen sie nachts in Villen ein. Als die Polizei kommt, lässt das Mädchen ihren Freund fliehen und nimmt alle Schuld auf sich.