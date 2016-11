Ein Gesetz verbietet alle Dance-Events in Buenos Aires. Auch das Konzert von Kraftwerk ist davon betroffen.

Buenos Aires (pabi) - Kraftwerks Buenos Aires Konzert am 23. November steht auf der Kippe. Der Grund lässt sich getrost in die Kategorie 'Schwachsinn der Güteklasse A' einordnen. Nachdem bei der Techno-Veranstaltung "Time Warp" mehrere Menschen an Vergiftungen starben, hatte die Stadt im April ein Verbot für alle Dance-Events verhängt. Nach dem neuen Gesetz fallen darunter alle Veranstaltungen bei denen "Synthesizer und Sampler als Hauptinstrumente" eingesetzt werden. Das trifft nun auch auf Kraftwerk zu – obwohl bei dem Konzert nur Soft-Drinks gereicht werden.

Petition gegen das Verbot

Nun versuchen die Veranstalter den Auftritt irgendwo außerhalb von Buenos Aires durchzuziehen. Unterdessen wurde in der Facebook-Veranstaltung für das Konzert eine Petition gegen das Verbot geteilt. Knapp über die Hälfte der nötigen Unterschriften konnten schon gesammelt werden. Vielleicht nimmt das Ganze ja doch noch ein erfreuliches Ende, denn ein komplettes Musikgenre aufgrund ein paar schlechter Pillen zu verbannen, kann nicht im Sinne der Bewohner Buenos Aires sein.