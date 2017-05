Kraftwerk in 3D: Wer das Vergnügen noch nicht hatte, das zu erleben, für den kommt die Mensch-Maschine jetzt ins Kino.

Düsseldorf (alc) - Am 26. Mai erscheint ein neues Kraftwerk-Package: "3-D Der Katalog" umfasst acht Auftritte der Gruppe mit ihren acht legendären Alben, unter anderem in New York, Berlin und London zwischen 2012 und 2016. Natürlich wurde an alle erdenklichen Mediennutzer gedacht: "3-D Der Katalog" erscheint als Blu-ray, DVD, Vinyl, CD und Download bzw. in Dolby Atmos-Surround-Sound.

Wie schon auf der analogen Veröffentlichung 2009 beinhaltet das Paket die Alben "Autobahn" (1974), "Radio-Aktivität" (1975), "Trans Europa Express" (1977), "Die Mensch-Maschine" (1978), "Computerwelt" (1981), "Electric Cafe" bzw. "Techno Pop" (1986), "The Mix" (1991) und "Tour De France" (2003).

Die "Deluxe Blu-ray"-Version birgt vier Blu-rays mit 3-D-Aufnahmen aller Alben und ein 236-Seiten-Hardcover-Kunstbuch mit neuen, bislang unveröffentlichten Fotos. Es erscheint auch ein Vinyl-Boxset mit den acht Alben, "The Mix" steckt darin als Doppel-LP.

Kino-Tickets für deine Stadt

Wer so lange nicht mehr warten will oder kann, dem bieten wir die Möglichkeit, schon vorab in den Genuss des Spektakels zu kommen. Für jedes hier unten aufgeführte Kino verlosen wir 3x2 Eintrittskarten.

Wenn ihr mitmachen wollt, schreibt eine Mail an gewinnen@laut.de mit dem Subject "Es wird immer weitergehen. Musik als Träger von Ideen" und beantwortet folgende Frage: Wie heißt das einzig verbliebene Urmitglied des aktuellen Line-Ups? Einsendeschluss ist Montag, der 22. Mai, 18 Uhr. Viel Glück.

HAMBURG:

UCI Kinowelt Mundsburg

BERLIN:

CineStar Original im Sony Center

KÖLN:

Cinedom

DÜSSELDORF:

UCI KINOWELT

MÜNCHEN:

CINEMA Filmtheaterbetriebe

NÜRNBERG:

CINECITTA' Multiplexkino